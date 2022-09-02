В Харькове мужчина и женщина сливали оккупантам позиции ВСУ. Их задержали

По данным следствия, женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщником оказался работник компании по энергоснабжению.

"Мужчина имел свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно выявлять места дислокации украинских военных", - говорится в сообщении.

Одна из главных задач стало получение актуальных "паролей", которые используются на украинских блокпостах.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в государственной измене, за что им грозит пожизненное заключение.