В Харькове мужчина разбил двери ОГА, хотел привлечь внимание

В Харькове мужчина разбил стекла на входной двери областной государственной администрации (ОГА). Предварительно, он хотел привлечь внимание местных депутатов.

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Харьковской области.

Сообщается, что сегодня вечером неизвестный крушил стекло в дверях облгосадминистрации по улице Сумской. На месте полиция обнаружила разбитое стекло, а также металлический предмет.

"Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным местных СМИ, мужчина выкрикивал фразу "Аллах Акбар", когда бил стекла.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве двое нетрезвых мужчин отрывали зеркала у припаркованных автомобилей. Правоохранители их задержали с применением слезоточивого газа.

До этого в метро Киева мужчина напал на полицейского из-за замечания о маске.