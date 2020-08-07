В Харькове мужчина обстрелял полицейских, есть раненый

Вчера вечером в Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства, однако во время урегулирования ситуации правонарушитель достал стартовый пистолет и начал стрельбу в сторону правоохранителей. В результате инцидента один из полицейских получил ожог руки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, на улице Гвардейцев Широнинцев мужчина в инвалидной коляске заявил о намерении покончить с собой. После этого на место происшествия прибыли патрульные, которые попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, но мужчина оказал сопротивление и совершил выстрел в сторону патрульных.

Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя. После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. Патрульные изъяли оружие.

Правоохранители квалифицировали действия злоумышленника по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

По предустановленной информации, человек хотел свести счеты с жизнью из-за неразделенной любови.

Фото: изъятое оружие (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве на территории Гидропарка произошла стрельба. В результате охранник одного из развлекательных заведений получил ранение.

Кроме того, вчера, 5 августа, в Обухове водитель автомобиля устроил хаотичную стрельбу на улице, в результате чего ранение получила 20-летняя девушка.