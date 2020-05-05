В Харькове из-за мощного ливня затопило рынок

Во вторник, 5 мая, в Харькове из-за мощного ливня затопило часть рынка "Барабашово" . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В пресс-службе "Барабашово" информируют , что в одной из низин торговый центр соседствует с частным сектором, который и отводит воду на территорию рынка.

"Ливневки работают исправно и по состоянию на 14:30 вода ушла, препятствий для движения транспорта нет. Угрозы для торговых объектов тоже нет", - сообщили в пресс-службе рынка.

По словам оцевидцев, в Харькове из-за сильно ливня автомобили "плыли" по заполненным водой дорогам. У некоторых машин уровень воды достигал номерных знаков.

Напомним, в понедельник, 4 мая, в Киеве затопило несколько улиц из-за сильных ливней. Так, затопление наблюдалось на ул. Черниговской, ул.Кудряшова и ул.Богдановской. В результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, в некоторых регионах ожидаются грозы и град, а также сильный ветер. В столице сегодня ожидалась облачная погода с дождями и грозами в дневное и ночное время суток. При этом в Киеве и области ожидается от +18 до +22 тепла, а ночью от +9 до +13 градусов.