UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове коммунальщики возобновили поставки газа для еще почти тысячи абонентов

Фото: в Харькове коммунальщики возобновили поставки газа для еще почти тысячи абонентов (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Харькове коммунальщики возобновили поставки газа еще до трех жилых домов, в которых расположены 473 квартиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, в городе также проведены ремонтные работы на участках теплотрассы и вывезено 7600 м3 твердых бытовых отходов.

Также продолжается и восстановление инфраструктуры области. Так, в поселке Черкасская Лозовая к газу подсоединили еще 500 абонентов.

"В Дергачах ежедневно к электроснабжению подключают все больше потребителей, за сутки подключено еще 800", - добавляет заместитель главы ОП.

В городе Чугуев ремонтные бригады устранили прорыв сетей водоснабжения на улице Пирогова, а коммунальщики привели в порядок городские скверы.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что создан детальный план послевоенного восстановления Украины, что будет иметь несколько приоритетных направлений, в частности развитие обороны и экономики нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковГаз