В Харькове коммунальщики возобновили поставки газа для еще почти тысячи абонентов

По его словам, в городе также проведены ремонтные работы на участках теплотрассы и вывезено 7600 м3 твердых бытовых отходов.

Также продолжается и восстановление инфраструктуры области. Так, в поселке Черкасская Лозовая к газу подсоединили еще 500 абонентов.

"В Дергачах ежедневно к электроснабжению подключают все больше потребителей, за сутки подключено еще 800", - добавляет заместитель главы ОП.

В городе Чугуев ремонтные бригады устранили прорыв сетей водоснабжения на улице Пирогова, а коммунальщики привели в порядок городские скверы.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что создан детальный план послевоенного восстановления Украины, что будет иметь несколько приоритетных направлений, в частности развитие обороны и экономики нашей страны.