У Харкові іранця засудили до 11 років тюрми за шпигунство проти України

Суд відбувався у закритому режимі через питання державної таємниці

Орджонікідзевський суд Харкова засудив громадянина Ірану Алі Джадуея за шпигунство проти України до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на інформацію адвоката іранця Григорія Марьяновського.

Вказано, що суд відбувався у закритому режимі через питання державної таємниці.

Зазначається, що аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту Джадуея затримали 31 серпня 2016 року у власній квартирі в Харкові. За версією слідства, він умовив знайомого з наукового центра Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) передати секретні військові технології радіорозвідки.

У Службі безпеки України зазначали, що чоловік пообіцяв колезі 5 тисяч гривень за передачу в режимі відеоконференції співробітникам Тегеранського технологічного університету імені Шаріфа змісту наукової роботи, яка має гриф "таємно". Вказано, що робота мала назву "Фізичні основи, розробка, створення та використання надпотужних стаціонарних пучково-плазмових шумових та імпульсних високочастотних і надширокосмугових генераторів у радіоелектронній боротьбі і протидії засобам розвідки, зв'язку та повітряного нападу іноземних держав".

Повідомляється, що співробітник ХФТІ погодився на пропозицію, але одразу доповів про неї в управління контррозвідки СБУ.

Так, під контролем спецслужб наукову роботу підробили. Після відеоконференції у квартирі Алі зранку 31 серпня 2016 року останнього заарештували.

Адвокат іранця повідомив, що буде оскаржувати рішення Орджонікідзевскього суду та добиватися виправдання Алі Джадуея.

Нагадаємо, у квітні 2014 року Міністерство оборони України заявило про затримання громадянина за підозрою у шпигунстві у місті Харків. Зазначалося, що громадянин тривалий час перебував біля території Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба і при цьому постійно робив нотатки у зошиті.