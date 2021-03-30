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В Харькове в инфекционной больнице умерла 9-месячная девочка

Новина українською → Харьков, Вторник 30 марта 2021 16:44
В Харькове в инфекционной больнице умерла 9-месячная девочка Фото: у девочки проявились осложнения хронического заболевания (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

В Харькове в детской инфекционной больнице умер младенец, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус. Тест на COVID, однако, оказался отрицательным.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на главного врача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря.

Известно, что у ребенка обнаружили серьезное врожденное заболевание.

Главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар сообщил, что маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставили в медучреждение 29 марта.

"У нее была врожденная спинальная мышечная атрофия первого типа. Это недоразвитость мышц спины, которые осуществляют функцию вдоха и выдоха. Такая патология часто приводит к недостаточной вентиляции легких и может спровоцировать гипоксию", - рассказал врач.

По его информации, с 26 марта у девочки начались осложнения хронического заболевания и стала развиваться пневмония.

"Ребенка привезли к нам на скорой. По дороге в больницу фельдшеры реанимировали ее. Несмотря на все старания наших врачей, сегодня девочка умерла. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Коронавируса у нее не было", - рассказал Кухар.

Напомним, 29 марта стало известно, что в Харькове умер 11-летний мальчик с села Ватутино Нововодолажской объединенной территориальной общины. У ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Известно, что школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись больше двух недель. 26 марта пациент умер.

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