У Харкові в інфекційній лікарні померла 9-місячна дівчинка
У Харкові в дитячі інфекційній лікарні померло немовля, яке було госпіталізоване з підозрою на коронавірус. Тест на COVID, однак, виявився негативним.
Про це повідомляє Newsroom з посиланням на головного лікаря дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухаря.
Відомо, що у дитини виявили серйозне вроджене захворювання.
Головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар повідомив, що маленьку пацієнтку в тяжкому стані доставили до медзакладу 29 березня.
"У неї була вроджена спінальна м'язова атрофія першого типу. Це недорозвиненість м'язів спини, які здійснюють функцію вдиху і видиху. Така патологія часто призводить до недостатньої вентиляції легенів і може спровокувати гіпоксію ", - розповів лікар.
За його інформацією, з 26 березня у дівчинки почалися ускладнення хронічного захворювання і стала розвиватися пневмонія.
"Дитину привезли до нас на швидкій. По дорозі в лікарню фельдшери реанімували її. Попри всі старання наших лікарів, сьогодні дівчинка померла. Тест на COVID-19 показав негативний результат. Коронавірусу у неї не було", - розповів Кухар.
Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що у Харкові помер 11-річний хлопчик з села Ватутіне Нововодолазької об'єднаної територіальної громади. У дитини діагностували COVID-19 та тяжку форму герпесвірусної інфекції.
Відомо, що школяр потрапив до лікарні 8 березня. За його життя боролися понад два тижні. 26 березня пацієнт помер.