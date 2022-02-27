В Харькове идет зачистка от российских ДРГ. Жителей города просят оставаться дома

В Харькове 27 февраля предупредили горожан о том, чтобы они оставались дома и не перемещались на авто, ведь сейчас в городе идет зачистка от вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и части российских военных, которые попали в город.

"Харьковчане, не выходите на улицы, не перемещайтесь на авто, не пытайтесь покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть расценены как диверсия, и открытый огонь на поражение", - говорится в сообщении.

Людей просят оставаться в укрытиях, беречь себя и своих близких.

"ВСУ работает, полиция работает! Мы не сдаемся! Оккупанты, сдавайтесь. Вы нас разозлили. Вы же видите, падлюки, что вам здесь не рады. Выживет лишь тот, кто сдаст оружие. Слава Украине!" - добавили в ведомстве.