В Харькове горело здание на территории ракетно-космического предприятия

Вечером 25 мая в одном из производственных зданий частного предприятия, расположенного на территории ГНПП "Коммунар" в Харькове произошел пожар. Его потушили через два часа после прибытия спасателей. Жертв и пострадавших нет.
Об это сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что огонь охватил четвертый этаж производственного здания. Прибывшие на место пожара спасатели локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров. Через два часа он был полностью потушен.
Из горящего здания спасен один человек. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации пожара привлекались 70 человек и 17 единиц техники.
Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Коммунар" специализируется на выпуске систем управления ракетоносителей и космических объектов. Расположено в Харькове.
Фото: пожар в производственном здании ГП Коммунар в Харькове (dsns.gov.ua)
Напомним, утром 22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе Киева, по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 21 мая загорелся ресторан. Заведение общественного питания под названием "Кара-кум" находится на улице Срибнокильской на Позняках.
Также в этот день в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль Ford. Очевидцы рассказали, что сначала был слышен хлопок, а затем переднюю часть авто резко охватило пламенем.