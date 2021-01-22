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В Харькове в день приезда Зеленского "минировали" несколько зданий

Харьков, Пятница 22 января 2021 16:01
В Харькове в день приезда Зеленского "минировали" несколько зданий
Фото: автомобиль взрывотехнической службы (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Харькове полиция получила сообщения о "минировании" ряда зданий. Речь идет о четырех административных зданиях по улице Шевченко.

Об этом сообщает Redpost.com.ua.

Звонок о заложенной взрывчатке в админзданиях поступил в полицию в 14:00. На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители эвакуировали персонал и проводят осмотр мест происшествий.

Сегодня в Харьков приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел место пожара нелегального дома престарелых, в котором в четверг погибло 15 человек.

Зеленский объявил траур на государственном уровне. Траурным днем будет 23 января.

Также президент анонсировал создание в Украине рынка справедливых социальных услуг для граждан после пожара в доме престарелых в Харькове. По его словам, сейчас в стране не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися.

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