В Харькове в день приезда Зеленского "минировали" несколько зданий

Фото: автомобиль взрывотехнической службы (РБК-Украина)

В Харькове полиция получила сообщения о "минировании" ряда зданий. Речь идет о четырех административных зданиях по улице Шевченко.

Об этом сообщает Redpost.com.ua.

Звонок о заложенной взрывчатке в админзданиях поступил в полицию в 14:00. На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители эвакуировали персонал и проводят осмотр мест происшествий.

Сегодня в Харьков приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел место пожара нелегального дома престарелых, в котором в четверг погибло 15 человек.

Зеленский объявил траур на государственном уровне. Траурным днем будет 23 января.

Также президент анонсировал создание в Украине рынка справедливых социальных услуг для граждан после пожара в доме престарелых в Харькове. По его словам, сейчас в стране не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися.