У Харкові декана університету затримали на хабарі в 15 тисяч доларів

Правоохоронці викрили на отриманні хабара декана факультету одного з вузів Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

Правоохоронці встановили, що за сприяння у вступі до аспірантури одного з національних наукових центрів декан вимагав 15 тисяч доларів.

"При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити-7,5 тисяч доларів надати в найкоротші терміни перед вступом, а решта-безпосередньо перед захистом дисертації", - повідомили в офісі генпрокурора.

Декана факультету затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.