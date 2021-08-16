У Харкові декана університету затримали на хабарі в 15 тисяч доларів
Правоохоронці викрили на отриманні хабара декана факультету одного з вузів Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
Правоохоронці встановили, що за сприяння у вступі до аспірантури одного з національних наукових центрів декан вимагав 15 тисяч доларів.
"При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити-7,5 тисяч доларів надати в найкоротші терміни перед вступом, а решта-безпосередньо перед захистом дисертації", - повідомили в офісі генпрокурора.
Декана факультету затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Нагадаємо, що в Кіровоградській області трьох депутатів підозрюють у вимаганні грошей від громадян і підприємців.