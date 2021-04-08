В Харькове анонсировали производство автобусов Karsan на "Экополисе ХТЗ"

Документ подписали генеральный директор турецкого Karsan Окан Бас и и.о. харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Это именно наше производство. Не прототип, не макет, а реальный автобус, который функционирует и ездит. Господин Терехов имел возможность на нем проехаться, когда был у нас [в Турции]. После этого визита мы приняли решение, что подпишем меморандум о сотрудничестве с городом Харьков, о возможном другом сотрудничестве в будущем. На сегодняшний день мы рассматриваем договоренность о покупке 100 единиц для Харькова, и надеемся, что это сотрудничество будет успешным. И пойдем дальше - мы говорим о локализации [организации производства в Харькове] - это наши намерения, сейчас обсуждаем конкретику", - рассказал генеральный директор Karsan Окан Бас.

В свою очередь Игорь Терехов заявил, что главная цель - открыть в Харькове совместное украино-турецкое производство пассажирского транспорта.

"Это и новые технологии, и дополнительные рабочие места и развитие экономики города в целом. Искренне верю, что, не смотря на все трудности, нам удастся осуществить задуманное", - добавил Терехов.

Он также намекнул, где именно будет локализовано производство турецких автобусов.

"Я крайне заинтересован в том, чтобы такие мощные производства развивались у нас в Харькове. Мы знаем уже о харьковском трамвае, который будем производить на площадке "Экополис ХТЗ", вот еще и автобусы запустим. Представляете, насколько ниже будет цена у такого автобуса? Ведь нам не нужно будет платить ввозные пошлины - это выгодно", - сказал Терехов.