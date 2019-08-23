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В Харькове 40% предприятий уже оборудованы счетчики системой передачи данных

Новости » Энергетика    23.08.2019 - 16:17
В Харькове 40% предприятий уже оборудованы счетчики системой передачи данных
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Установка систем дистанционной передачи данных на счетчиках газа коммерческих потребителей является требованием НКРЭКУ

Для точного обеспечения прогнозирования объемов потребления газа города Харькова, 40% предприятия оборудовали коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Требование их установки утверждено в ноябре 2015 года и содержится в Кодексе газораспределительных систем. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Установка систем дистанционной передачи данных на счетчиках газа коммерческих потребителей является требованием НКРЭКУ. Потребность в таком оборудовании связана с введением суточной балансировки на рынке природного газа, и его отсутствие чревато искажениями учета и штрафными санкциями для операторов ГРC. В ближайшее время истекает срок отсрочки, предоставленной госрегулятром, после чего все неуложившиеся в срок должны быть отключены от газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для ежедневного поступления данных о потреблении газа Оператору ГРС. Это нужно для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа, что стартовала 1 марта 2019 года.

Также в пресс-службе отметили, что каждый день специалистам "Харьковгоргаза" приходится в авральном режиме сводить потребления газа по всем предприятиям, различными способами - по телефону, электронной почте. Что значительно усложняет процесс занесения и сведения баланса газа. К тому же возрастает вероятностью ошибок, что может привести к выставлению штрафных санкций потребителям.

"О важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивало НКРЭКУ. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 1200 юридических лиц медлят с установкой необходимого оборудования. Если в ближайшее время НКРЭКУ не примет иного решения, то АО "Харьковгоргаз" придется приостановить распределение газа данным компаниям. Все предприятия уже получили соответствующие уведомления", - говорится в сообщении.

Юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке. Требования к оборудованию и образцы документов есть на сайте компании. Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центре обслуживания клиентов по адресу Гимназическая набережная,18а.

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