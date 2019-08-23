У Харкові 40% підприємств вже обладнані лічильники системою передачі даних

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Установка систем дистанційної передачі даних на лічильниках газу комерційних споживачів є вимогою НКРЕКП

Для забезпечення точного прогнозування обсягів споживання газу міста Харкова, 40% підприємства обладнали комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Вимога їх установки затверджена в листопаді 2015 року і міститься в Кодексі газорозподільних систем. Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Установка систем дистанційної передачі даних на лічильниках газу комерційних споживачів є вимогою НКРЕКП. Потреба в такому обладнанні пов'язана з введенням добового балансування на ринку природного газу, і його відсутність загрожує спотвореннями обліку та штрафними санкціями для операторів ГРС. Найближчим часом закінчується термін відстрочки, наданої госрегулятром, після чого всі, хто не вклався у термін, повинні бути відключені від газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, наявність приладів дистанційної передачі даних необхідно для щоденного надходження даних про споживання газу Оператора ГРС. Це потрібно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, що стартувало 1 березня 2019 року.

Також у прес-службі зазначили, що кожен день фахівцям "Харківміськгазу" доводиться в авральному режимі зводити споживання газу по всім підприємствам, різними способами - по телефону, електронній пошті. Що значно ускладнює процес занесення та зведення балансу газу. До того ж зростає ймовірність помилок, що може призвести до застосування штрафних санкцій споживачам.

"Про важливість встановлення приладів дистанційної передачі даних неодноразово підкреслювало НКРЕКП. Торік Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа. Однак 1200 юридичних осіб зволікають з установкою необхідного обладнання. Якщо найближчим часом НКРЕКП не прийме іншого рішення, то АТ "Харківміськгаз" доведеться призупинити розподіл газу цим компаніям. Підприємства вже отримали відповідні повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Юридичні особи можуть придбати прилади дистанційної передачі даних у цілого ряду постачальників на ринку. Вимоги до обладнання та зразки документів є на сайті компанії. Технічне завдання та консультації по установці засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрі обслуговування клієнтів за адресою Гімназійна набережна,18а.