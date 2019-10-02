В Харькове к 14 октября появится монумент защитникам Украины, - Светличная

Иллюстративное фото (пресс-служба ОГА)

Продолжается укладка тротуарной плитки и благоустройство территории

С работами, которые проходят на площади Защитников Украины, вместе с военными и ветеранами АТО (ООС) ознакомилась глава ХОГА Юлия Светличная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Сейчас на месте, где будет находиться монумент, уже установлена часть элементов сооружения - а именно 14 металлических стел. Продолжается укладка тротуарной плитки и благоустройство территории. Подрядчикам осталось установить главную часть композиции - куб, смонтировать подсветку и провести озеленение.

"Создание монумента защитникам Украины уже находится на завершающем этапе. К этому моменту мы шли долго, ведь все сборы, обсуждения относительно того, каким быть памятнику, были отданы на суд общественности. Наконец, была найдена единая идея, которую поддержало большинство. Можем констатировать, что все рабочие вопросы уже находятся на завершающем этапе. Сегодня посмотрели, какие еще управленческие решения нужно принять для того, чтобы 14 октября, в День Защитника Украины, на площади Защитников Украины был открыт этот мемориальный комплекс. Надеюсь, что будет передан смысл монумента, который был заложен творческой группой", – отметила Юлия Светличная.

Окончательный вид монумента был утвержден во время общественных слушаний, которые состоялись в 2018 году в областном военкомате. Тогда в обсуждении приняли участие представители военных комиссариатов, участники АТО (ООС) и боевые офицеры. Строительные работы начались в июне этого года.

Секретарь Совета ОО "Союз ветеранов АТО" Юрий Корсунов отметил, что над идеей монумента архитекторы и скульпторы работали совместно с представителями общественных организаций.

"Мы ставили задачу, чтобы монумент нес смысловую нагрузку, чтобы каждый, кто увидит его, чувствовал значимость событий, происходящих на востоке Украины, и вдохновлялся идеей того, что страну нужно защищать. Второй задачей было отойти от конкретных образов, а опираться на символизм. Основной элемент монумента - это куб, крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину - целостное и мощное государство, которое, к сожалению, понесло тяжелые потери - и об этих потерях нам говорит та часть куба, которая отсутствует. Это потерянные жизни - уже около 16 тысяч граждан Украины погибли во время событий на востоке. И это потерянные территории. Но эти части все же остались с нами и вынесены на плац в виде 14 металлических стел. Такое количество символизирует 2014 год, когда началась АТО", – пояснил секретарь Совета ОО "Союз ветеранов АТО".

Имен погибших на монументе не будет. Однако на железных колоннах все же будет текст – сроки произведения Владимира Сосюры "Любіть Україну", а на самом кубе – надпись "Герої не вмирають!".

"Историю нужно уважать. Защитники Украины, погибшие во всех войнах, всех боевых действиях, должны быть увековечены. Это наша дань тем людям, которые своим телом и душой защищали Украину", – подчеркнула Светличная.