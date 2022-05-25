Харьковчан предупредили об авиаударе. Названо время
Фото: Харьков может подвергнуться авиаудару (nationalinterest.org)
Об авиационном ударе по Харькову в ближайшее время предупредило жителей города областное руководство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.
В 19:05 в Харькове и области раздался сигнал воздушной тревоги. Вскоре появилось предупреждение о возможном ударе по городу.
"В 19:35 ожидается авиаудар по Харькову – находитесь в укрытиях. Департамент гражданской защиты Харьковской ОВА", – говорится в сообщении.
Обновлено в 20:15. Власти призвали горожан оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, поскольку опасность удара по Харькову не миновала.
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