Харків'ян попередили про авіаудар. Названо час
Про авіаційний удар по Харкову ввечері попередило мешканців міста обласне керівництво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.
О 19:05 у Харкові та області пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом з'явилося попередження про ймовірний удар по місту.
"О 19:35 очікується авіаудар по Харкову – перебувайте в укриттях. Департамент цивільного захисту Харківської ОВА", – йдеться в повідомленні.
Оновлено о 20:15. Влада закликала містян залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки небезпека удару по Харкову не минула.
Нагадаємо, що напередодні російські окупанти обстріляли Дергачівську громаду на Харківщині.
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