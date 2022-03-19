В Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по программе World4Kharkiv Ярославского

Получение автомобилей также подтвердил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

"Мы получили 17 абсолютно новых автомобилей скорой помощи для оказания медицинской помощи, для эвакуации раненых, для эвакуации местного населения", - сказал он.

По словам медиков, стоимость такой партии новых автомобилей скорой помощи составляет порядка 1,5 млн евро.

Как известно, Ярославский анонсировал запуск международной программы поддержки Харькова World4Kharkiv 5 марта.

"Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам. Поэтому под эгидой DCH мы запускаем Программу международной поддержки Харькова World4Kharkiv", - сказано в соответствующем посте.

Харьковские паблики сообщают, что за последние два дня в Харьков по программе World4Kharkiv прибыло еще 10 грузопассажирских авто для потребностей коммунального хозяйства.