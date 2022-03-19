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В Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по программе World4Kharkiv Ярославского

Фото: в Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по программе World4Kharkiv (пресс-служба Ярославского)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня в Харьков доставили 17 автомобилей скорой помощи по международной программе World4Kharkiv, которую запустил бизнесмен Александр Ярославский. В ближайшее время прибудут еще 9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ярославского в Facebook.

Получение автомобилей также подтвердил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

"Мы получили 17 абсолютно новых автомобилей скорой помощи для оказания медицинской помощи, для эвакуации раненых, для эвакуации местного населения", - сказал он.

По словам медиков, стоимость такой партии новых автомобилей скорой помощи составляет порядка 1,5 млн евро.

Как известно, Ярославский анонсировал запуск международной программы поддержки Харькова World4Kharkiv 5 марта.

"Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам. Поэтому под эгидой DCH мы запускаем Программу международной поддержки Харькова World4Kharkiv", - сказано в соответствующем посте.

Харьковские паблики сообщают, что за последние два дня в Харьков по программе World4Kharkiv прибыло еще 10 грузопассажирских авто для потребностей коммунального хозяйства.

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Александр ЯрославскийХарьков