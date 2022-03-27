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В Харьков прибыла вторая партия "скорых" по программе World4Kharkiv Ярославского

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Харьков, Воскресенье 27 марта 2022 15:12
В Харьков прибыла вторая партия "скорых" по программе World4Kharkiv Ярославского Фото: в Харьков прибыла вторая партия "скорых" по программе World4Kharkiv (facebook.com/aleksanderyaroslavskiy)
Автор: Артем Горовенко

В Харькове доставили вторую партию из 9 машин "скорой помощи" в рамках программы World4Kharkiv, инициированной Александром Ярославским. Первые 17 автомобилей прибыли туда неделю назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ярославского в Facebook.

Международная программа поддержки Харькова World4Kharkiv стартовала в марте этого года.

"Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам. Поэтому под эгидой DCH мы запускаем Программу международной поддержки Харькова World4Kharkiv", - сообщил Ярославский.

Медики оценивают стоимость всех доставленных DCH харьковчанам "скорых" в $1,5 млн евро.

Помимо машин "скорой помощи", которые используются для оказания медицинской помощи, перевозки раненых и эвакуации гражданских, по программе World4Kharkiv Харьков получил также 10 грузо-пассажирских машин для потребностей коммунального хозяйства.

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Александр Ярославский Харьков
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