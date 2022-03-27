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До Харкова прибула друга партія "швидких" за програмою World4Kharkiv Ярославського

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Харків, Неділя 27 березня 2022 15:12
До Харкова прибула друга партія "швидких" за програмою World4Kharkiv Ярославського Фото: до Харкова прибула друга партія "швидких" за програмою World4Kharkiv (facebook.com/aleksanderyaroslavskiy)
Автор: Артем Горовенко

У Харкові доставили другу партію з 9 машин "швидкої допомоги" в рамках програми World4Kharkiv, ініційованої Олександром Ярославським. Перші 17 автомобілів прибули туди тиждень тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ярославського в Facebook.

Міжнародна програма підтримки Харкова World4Kharkiv стартувала в березні цього року.

"Я переговорив з багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражаються героїзму і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть $1 млрд. Щоб зараз місто вистояло, а люди менше страждали. І щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами. Тому під егідою DCH ми запускаємо програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv", - повідомив Ярославський.

Медики оцінюють вартість всіх доставлених DCH харків'янам "швидких" в $1,5 млн євро.

Крім машин "швидкої допомоги", які використовуються для надання медичної допомоги, перевезення поранених і евакуації цивільних, за програмою World4Kharkiv Харків отримав також 10 вантажо-пасажирських машин для потреб комунального господарства.

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Олександр Ярославський Харків
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