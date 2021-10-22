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Харьков готовит дополнительные ограничения. Будут касаться работы транспорта

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Харьков, Пятница 22 октября 2021 14:39
Харьков готовит дополнительные ограничения. Будут касаться работы транспорта Фото: Харьков готовит дополнительные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Харьков готовит дополнительные ограничения из-за коронавируса. Они будут касаться работы транспорта.

Об этом заявила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "057".

В городе планируют вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. В первую очередь ограничения коснуться общественного транспорта, сообщила она.

"Это место, где люди чаще обычного сталкиваются с друг другом. Вы знаете, что во Львове заняты только сидячие места. Более того, они выделили определенное время с 06:00 до 09:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера, когда в транспорте могут ездить вакцинированные люди. Я думаю, нам также придется так делать. В метро нужно будет увеличить количество поездов и уменьшить интервалы между ними, - рассказала она.

Напомним, карантин в Киеве ужесточают. Местные власти приняли решение ввести новые ограничения, но они начнуть действовать после перевода города в "красную" зону.

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