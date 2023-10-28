З Харківської області евакуювали ще 17 людей: серед них є діти (фото)

Поліція повідомила, що помічник начальника ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков разом з керівником благодійного фонду "Я врятований" Дмитром Ложенко та депутатом Харківської районної ради Андрієм Андрєєвим відвідали Борову.

"З населеного пункту евакуйовано 17 людей, з яких 7 дітей. Зокрема, матір із трьома малолітніми дітьми, наймолодшому з яких лише пів року", - повідомили правоохоронці.

За їх даними, всіх евакуйованих доставили до міста Харків, забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що опісля деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Евакуація з Харківської області

Нагадаємо, 11 серпня районна адміністрація Куп'янська оголосила примусову евакуацію дітей з тих населених пунктів, які вже перебувають на лінії фронту..

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