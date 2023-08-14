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У Харківській області водія автотранспортного підприємства вдарило струмом, він загинув

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Харківська область, Понеділок 14 серпня 2023 13:30
У Харківській області водія автотранспортного підприємства вдарило струмом, він загинув Фото: у Харківській області водія автотранспортного підприємства вдарило струмом, він загинув (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У місті Дергачі Харківської області водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, загинув від удару струмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За інформацією Міненерго, водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, кузовом транспорту доторкнувся до лінії електропередачі і був уражений струмом.

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть. Наразі триває розслідування обставин нещасного випадку.

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