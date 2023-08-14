Фото: у Харківській області водія автотранспортного підприємства вдарило струмом, він загинув (Getty Images)

У місті Дергачі Харківської області водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, загинув від удару струмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За інформацією Міненерго, водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, кузовом транспорту доторкнувся до лінії електропередачі і був уражений струмом. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть. Наразі триває розслідування обставин нещасного випадку.