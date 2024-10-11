У Харківській області вкрали обладнання для ремонту енергетики на понад 17 млн гривень

Фото: у Харківській області вкрали енергообладнання на понад 17 млн гривень (Getty Images)

У Харківській області вкрали енергообладнання на суму у 17,5 млн гривень. Це сповільнює роботи з відновлення електрики після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Харківобленерго".

Як зазначається, у Харківській області постала проблема крадіжок елементів енергосистеми - дротів, трансформаторів та трансформаторного масла, елементів підстанцій. З початку 2024 року зафіксовано 47 випадків крадіжок. Дії зловмисників задали збитків на 17,5 млн гривень. "Саме стільки коштів потребує відновлення мереж, а саме: прокласти 73 кілометри дротів на лініях електропередачі, на яких проводи в умовах війни просто вкрали; придбати 3,7 тони трансформаторного масла, що поцупили злодії", - йдеться у повідомленні. У "Харківобленерго" повідомили, що крадуть навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій. Зафіксовано крадіжку частини обладнання ПС-110/6 - збитки склали 8,2 млн гривень. Правоохоронці розслідують крадіжки енергообладнання. У 43 випадках встановлюють причетних осіб, щодо чотирьох справ поліція знайшла винних.