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В Харьковской области украли оборудование для ремонта энергетики более чем на 17 млн гривен

Харьков, Пятница 11 октября 2024 13:03
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В Харьковской области украли оборудование для ремонта энергетики более чем на 17 млн гривен Фото: в Харьковской области украли энергооборудование более чем на 17 млн гривен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области украли энергооборудование на сумму в 17,5 млн гривен. Это замедляет работу по восстановлению электричества после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Как отмечается, в Харьковской области возникла проблема краж элементов энергосистемы - проводов, трансформаторов и трансформаторного масла, элементов подстанций.

С начала 2024 года зафиксировано 47 случаев краж. Действия злоумышленников нанесли ущерб на 17,5 млн гривен.

"Именно столько средств требует восстановления сетей, а именно: проложить 73 километра проводов на линиях электропередачи, на которых провода в условиях войны просто украли; приобрести 3,7 тонны трансформаторного масла, которые украли воры", - говорится в сообщении.

В "Харьковоблэнерго" сообщили, что воруют даже опоры и элементы трансформаторных подстанций. Зафиксирована кража части оборудования ПС-110/6 - убытки составили 8,2 млн гривен.

Правоохранители расследуют кражи энергооборудования. В 43 случаях устанавливают причастных лиц, по четырем делам полиция нашла виновных.

Ситуация с энергетикой

Следует отметить, что российские войска продолжают обстрелы энергетических объектов в Украине. Последняя масштабная атака произошла 26 августа. Тогда были атакованы объекты в 15 регионах Украины.

Между тем, в Украине продолжается крупнейшая ремонтная кампания за всю историю. Как сообщил Минэнерго, на всех энергоблоках украинских АЭС завершили ремонты. Все 9 энергоблоков, подконтрольные Украине, подготовлены к работе в зимний период.

В правительстве предупреждают украинцев, что предстоящая зима может быть нелегкой. Детальнее о том, сможет ли Украина пройти зиму без отключений света - в материале РБК-Украина.

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Харьков Электроэнергия Энергетики
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