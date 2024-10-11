В Харьковской области украли оборудование для ремонта энергетики более чем на 17 млн гривен

Фото: в Харьковской области украли энергооборудование более чем на 17 млн гривен (Getty Images)

В Харьковской области украли энергооборудование на сумму в 17,5 млн гривен. Это замедляет работу по восстановлению электричества после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Как отмечается, в Харьковской области возникла проблема краж элементов энергосистемы - проводов, трансформаторов и трансформаторного масла, элементов подстанций. С начала 2024 года зафиксировано 47 случаев краж. Действия злоумышленников нанесли ущерб на 17,5 млн гривен. "Именно столько средств требует восстановления сетей, а именно: проложить 73 километра проводов на линиях электропередачи, на которых провода в условиях войны просто украли; приобрести 3,7 тонны трансформаторного масла, которые украли воры", - говорится в сообщении. В "Харьковоблэнерго" сообщили, что воруют даже опоры и элементы трансформаторных подстанций. Зафиксирована кража части оборудования ПС-110/6 - убытки составили 8,2 млн гривен. Правоохранители расследуют кражи энергооборудования. В 43 случаях устанавливают причастных лиц, по четырем делам полиция нашла виновных.