У Харківській області трапився вибух невідомого предмета: є загибла

У суботу, 29 жовтня, у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу Харківської області вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Лозівської громади Сергія Зеленського.

За словами Зеленського, хата знаходилася на краю села, тому інші садиби не постраждали.

"У будинку мешкала родина з малою дитиною.Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області, біля смт Козача Лопань на міні підірвалася пенсіонерка. Вона наступила на снаряд, коли пасла кіз.

Раніше під Харковом правоохоронці виявили ще три тіла загиблих у селі Черкаські Тишки. Двоє людей загинули внаслідок обстрілу.

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