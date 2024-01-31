У Харківській області сталося порушення руху потягів: яка причина

Ситуація з енергосистемою в Україні

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів минулої зими та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Також напередодні в "Енергоатомі" попередили, що на підконтрольній російським окупантам Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) найближчим часом спливає дозволений виробником 6-річний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.

Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук нещодавно наголосила, що споживачі мають сплачувати рахунки за електроенергію, бо енергетичним підприємствам потрібні гроші на відновлення енергосистеми після масованих ракетних атак.

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