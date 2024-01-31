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У Харківській області сталося порушення руху потягів: яка причина

Укрїна , Середа 31 січня 2024 10:27
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У Харківській області сталося порушення руху потягів: яка причина Фото: ситуацію з електроенергією в Україні станом на 31 січня розповіли в Міненерго (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Харківській області відбулась зупинка руху поїздів через технічні причини. Також без світла залишились побутові споживачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Ситуація в Харківській області

Як зазначають у повідомленні, через технічні причини вимикалась повітряна електролінія у Харківській області.

"У результаті знеструмилась підстанція, яка живить залізницю (зафіксовано порушення руху потягів), також без світла залишились побутові споживачі. Усіх користувачів оперативно заживлено", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що також в Харківському районі виявлено крадіжку проводу повітряної лінії "Укренерго".

Ситуація в Донецькій області

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено повітряну лінію.

У результаті знеструмились підстанції, без напруги залишились побутові споживачі.

Ситуація із дефіцитом електроенергії

В Міненерго інформують, що дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Українські електростанції виробили достатньо потужностей для забезпечення потреб споживачів.

Також планується комерційний імпорт електроенергії.

"У резерві є вісім блоків теплової генерації, які буде підключено до мережі у разі потреби. Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються", - зауважують у відомстві.

Ситуація з енергосистемою в Україні

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів минулої зими та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Також напередодні в "Енергоатомі" попередили, що на підконтрольній російським окупантам Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) найближчим часом спливає дозволений виробником 6-річний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.

Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук нещодавно наголосила, що споживачі мають сплачувати рахунки за електроенергію, бо енергетичним підприємствам потрібні гроші на відновлення енергосистеми після масованих ракетних атак.

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