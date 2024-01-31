В Харьковской области произошло нарушение движения поездов: какая причина

В Харьковской области произошла остановка движения поездов по техническим причинам. Также без света остались потребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"В резерве есть восемь блоков тепловой генерации, которые будут подключены к сети в случае необходимости. Система сбалансирована. Стабилизационные графики отключений не применяются", - отмечают в ведомстве.

В Минэнерго информируют, что дефицит электроэнергии в энергосистеме не зафиксирован. Украинские электростанции выработали достаточно мощностей для обеспечения потребностей потребителей.

В результате обесточились подстанции, без напряжения остались бытовые потребители.

В ведомстве добавили, что также в Харьковском районе обнаружена кража провода воздушной линии "Укрэнерго".

"В результате обесточилась подстанция, питающая железную дорогу (зафиксировано нарушение движения поездов), также без света остались бытовые потребители. Все пользователи оперативно заживлены", - говорится в сообщении.

Как отмечают в сообщении, по техническим причинам выключалась воздушная электролиния в Харьковской области.

Ситуация с энергосистемой в Украине

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов прошлой зимой и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.

Также накануне в "Энергоатоме" предупредили, что на подконтрольной российским оккупантам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время истекает разрешенный производителем 6-летний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук недавно подчеркнула, что потребители должны платить счета за электроэнергию, потому что энергетическим предприятиям нужны деньги на восстановление энергосистемы после массированных ракетных атак.

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