В Харьковской области произошло нарушение движения поездов: какая причина
В Харьковской области произошла остановка движения поездов по техническим причинам. Также без света остались потребители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Ситуация в Харьковской области
Как отмечают в сообщении, по техническим причинам выключалась воздушная электролиния в Харьковской области.
"В результате обесточилась подстанция, питающая железную дорогу (зафиксировано нарушение движения поездов), также без света остались бытовые потребители. Все пользователи оперативно заживлены", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также в Харьковском районе обнаружена кража провода воздушной линии "Укрэнерго".
Ситуация в Донецкой области
В Донецкой области из-за боевых действий обесточена воздушная линия.
В результате обесточились подстанции, без напряжения остались бытовые потребители.
Ситуация с дефицитом электроэнергии
В Минэнерго информируют, что дефицит электроэнергии в энергосистеме не зафиксирован. Украинские электростанции выработали достаточно мощностей для обеспечения потребностей потребителей.
Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.
"В резерве есть восемь блоков тепловой генерации, которые будут подключены к сети в случае необходимости. Система сбалансирована. Стабилизационные графики отключений не применяются", - отмечают в ведомстве.
Ситуация с энергосистемой в Украине
Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов прошлой зимой и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.
Также накануне в "Энергоатоме" предупредили, что на подконтрольной российским оккупантам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время истекает разрешенный производителем 6-летний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах.
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук недавно подчеркнула, что потребители должны платить счета за электроэнергию, потому что энергетическим предприятиям нужны деньги на восстановление энергосистемы после массированных ракетных атак.
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