У Харківській області силовик хотів "заробити" 100 тисяч доларів на справі по колаборантах

Правоохоронці закінчили розслідування кримінальної справи щодо силовика, який разом із товаришем намагався "заробити" 100 тисяч доларів на потенційних колаборантах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Посадовець одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільник, дізналися, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом на причетність до колабораційної діяльності. Вони зустрілися з ним і запропонували допомогу в закритті кримінального провадження та, відповідно, уникнення кримінальної відповідальності.
За свої послуги вони зажадали 100 тисяч доларів, причому за цю суму обіцяли допомогти не тільки йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження.
"Для того, щоб схилити чоловіків до надання хабара, вони навіть роздрукували виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що в межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів та скоро їм повідомлять про підозри", - написало ДБР.
Після перемовин правоохоронці погодилися зменшити суму до 70 тисяч доларів, але зазначали, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування.
Фото: Затримання зловмисників (dbr.gov.ua)
Але за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто в такий спосіб хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.
Двоє посадовців обвинувачуються у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Це відбулось за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці на постійній основі виявляють чиновників, які намагаються "заробити" незаконним шляхом. У січні правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.
Через місяць у Вінницькій області затримали на хабарі керівника Тульчинської окружної прокуратури.
Також силовики затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом із ним був затриманий його помічник і депутат цієї ж облради.
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