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У Харківській області розсилатимуть SMS із закликом до евакуації: кого це торкнеться

Харківська область, Понеділок 08 січня 2024 05:45
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У Харківській області розсилатимуть SMS із закликом до евакуації: кого це торкнеться Архівне фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитро Браславський

Жителі прифронтових районів Харківської області отримуватимуть SMS із пропозицією про евакуацію через небезпеку обстрілів із боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, адміністрація запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій

У Харківській області розсилатимуть SMS із закликом до евакуації: кого це торкнеться

Фото: Приклад SMS (facebook.com/synegubov.oleg)

В SMS-оповіщенні вказано номер "гарячої лінії" з питань евакуації. SMS розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та Інтернету. А також родичів осіб, які проживають у небезпечних прифронтових районах області.

Яких районів це торкнеться

Синєгубов додав, що в області триває процес добровільної рекомендованої евакуації з громад Куп'янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів.

"Усім, хто бажає тимчасово виїхати з цих та інших прифронтових районів, надається вся необхідна юридична та гуманітарна допомога", - написав очільник області.

Евакуація з Харківської області

У серпні на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області оголосили проведення обов'язкової евакуації населення.

Наприкінці листопада евакуація дітей з трьох територіальних громад Куп'янського району Харківської області була повністю завершена.

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