У Харківській області розширили зону примусової евакуації

Як повідомляється, про це говорили під час засідання Ради оборони Харківської області за участі військових, надзвичайників, представників силових структур і очільників районів.

З огляду на безпекову ситуацію в Куп’янському районі, в ході засідання ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію цивільних з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

"Загалом плануємо евакуювати з семи населених пунктів в безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги. Першочергову допомогу евакуйованим нададуть в транзитному центрі у Харкові", - зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.