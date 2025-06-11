У Харківській області росіяни атакували саперів під час розмінування, є загиблий

"Під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району російські війська цинічно атакували рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені - зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.

"Ціна безпеки - надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни. Болем відгукується кожна втрата в родині ДСНС", - зазначили рятувальники.

Фото: у Харківській області росіяни атакували саперів під час розмінування (t.me/dsns_telegram)