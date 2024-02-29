У Харківській області планують примусову евакуацію сімей з дітьми ще з 18 сіл

"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною", - наголосив Синєгубов.

Він зазначив, що щоденно ці сім'ї ризикують життями, адже росіяни використовують на території області увесь арсенал зброї:

артилерію,

БПЛА,

міномети,

авіацію.

"У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА", - повідомив глава ОВА.

Евакуація в Харківській області

Нагадаємо, 26 жовтня, Олег Синєгубов заявляв про підготовку до примусової евакуації сімей із дітьми з 10 населених пунктів Куп'янського району. Він пояснив це тим, що через постійний російський терор гинуть і дістають поранення мирні жителі, зокрема діти.

Примусову евакуацію дітей було оголошено вже на початку листопада. Через небезпечні умови планувалось евакувати 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.

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