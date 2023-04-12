У Харківській області чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї

Інцидент стався близько 18:47 у вівторок, 11 квітня. У селі Рубіжне Чугуївського району на території приватного будинку пролунав вибух.

Рятувальники зазначають, що власник будинку наступив на міну "пелюстку". Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні. Остаточні обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора у Куп'янському районі Харківської області трактор наїхав на міну. Внаслідок чого водій отримав контузію.

Також нещодавно поблизу Ізюма чоловік на городі наступив на "пелюстку". Він отримав осколкові поранення.

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