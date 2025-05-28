У Харківській області через російську атаку постраждали 8 людей, серед яких дитина

За словами чиновника, під удари дронами потрапили село Васищеве Харківського району (Безлюдівської територіальної громади) та село Есхар Чугуївського району (Новопокровської територіальної громади). У кожному з цих населених пунктів кількість постраждалих - по чотири особи.

Так, розповів глава ОВА, у селі Васищеве внаслідок ворожих ударів БПЛА постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки, а також 4-річна дівчинка, яка "отримала гостру реакцію на стрес".

Що стосується наслідків обстрілу у селі Есхар, то там в результаті російської повітряної атаки постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

"Пораненим надається вся необхідна медична допомога", - додав начальник ОВА.

Атака дронів-камікадзе вночі

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У Повітряних силах інформували, що противник для атаки застосував кілька груп "Шахедів", причому з південного та північного напрямків.

Через загрозу "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Додамо, що у харківських пабліках цієї ночі писали про серію вибухів, які було чути в районі міста Харків. Вони тривали приблизно цілу годину (у період з близько пів на першу та пів на другу ночі).

На ситуацію відреагував мер Харкова Ігор Терехов, який у своєму Telegram пояснив, що "звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя". Разом з тим зауважив, що для обласного центра досі лишається актуальною загроза дронових ударів з боку ворога.