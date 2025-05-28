У Харківській області через російську атаку постраждали 8 людей, серед яких дитина

У Харківській області два села зазнали повітряних ударів цієї ночі 28 травня. В результаті дронових атак з боку російських окупантів постраждали вісім людей, в тому числі й чотирирічна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
За словами чиновника, під удари дронами потрапили село Васищеве Харківського району (Безлюдівської територіальної громади) та село Есхар Чугуївського району (Новопокровської територіальної громади). У кожному з цих населених пунктів кількість постраждалих - по чотири особи.
Так, розповів глава ОВА, у селі Васищеве внаслідок ворожих ударів БПЛА постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки, а також 4-річна дівчинка, яка "отримала гостру реакцію на стрес".
Що стосується наслідків обстрілу у селі Есхар, то там в результаті російської повітряної атаки постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.
"Пораненим надається вся необхідна медична допомога", - додав начальник ОВА.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У Повітряних силах інформували, що противник для атаки застосував кілька груп "Шахедів", причому з південного та північного напрямків.
Через загрозу "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Додамо, що у харківських пабліках цієї ночі писали про серію вибухів, які було чути в районі міста Харків. Вони тривали приблизно цілу годину (у період з близько пів на першу та пів на другу ночі).
На ситуацію відреагував мер Харкова Ігор Терехов, який у своєму Telegram пояснив, що "звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя". Разом з тим зауважив, що для обласного центра досі лишається актуальною загроза дронових ударів з боку ворога.
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