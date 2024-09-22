У Харківській області через нічний обстріл пошкоджені будинки, підприємство і будівля ДСНС

У Малоданилівській громаді Харківської області внаслідок ворожого удару, завданого вночі, були пошкоджені кілька будинків, підприємство та будівля місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це сталося у селі Чайківка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Малоданилівської громади Олександра Гололобова .

Інформація про можливих постраждалих внаслідок обстрілу з боку російських загарбників - не надходила.

"Один з нічних обстрілів прийшовся по селу Чайківка. Влучання поряд з приватною забудовою. Пошкоджено 4 будинки, підприємство та будівлю ДСНС", - йдеться в публікації Гололобова у Telegram сьогодні вранці.

Також він оприлюднив фото даного "прильоту" у населеному пункті.

Воронка через бомбовий удар у селі Чайківка Харківської області (фото: t.me/AlexsAlexs_G)

Зауважимо, напередодні пізно ввечері він інформував, що через ворожі обстріли є руйнування будинків одного з населених пунктів Малоданилівської територіальної громади. Проте тоді не уточнював, у якому саме селі це відбулося.

Нічна атака КАБами по Харкову та області

Раніше повідомлялося, що у суботу 21 вересня близько одинадцятої вечора у Харкові пролунали вибухи через ворожу повітряну атаку із застосуванням керованих авіабомб.

Як стало відомо, було зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі.

Пізніше в Харківській облпрокуратурі розповіли, що ворог запустив три КАБи з літака Су-34 у місті Бєлгород (РФ), й використав ФАБ-250 для атаки. Одна з бомб влучила у Харкові в 5 метрах від 16-поверховлго житлового будинку. Місце "прильоту" другої встановлювалося, що третя вдарила по території Малоданилівської громади в районі житлового масиву.

За останніми даними, у Харкові через обстріл - 21 постраждалих, серед яких одна дитина 8 років та дві молоді особи 17 років.