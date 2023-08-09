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Харківська ТЕЦ-5 веде переговори з банками про отримання кредитів під "5-7-9%"

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Середа 09 серпня 2023 13:03
Харківська ТЕЦ-5 веде переговори з банками про отримання кредитів під "5-7-9%" Фото: Харківська ТЕЦ-5 веде переговори з банками про отримання кредитів по "5-7-9%" (wikipedia)
Автор: Юлія Бойко

Для відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання Харківська ТЕЦ-5 планує долучитись до державної програми пільгового кредитування енергетики "5-7-9%" і вже веде переговори з банками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника теплоцентралі Олександра Мінковича.

За його словами, Харківська ТЕЦ-5 життєво необхідна всій Україні як об’єкт критичної інфраструктури. Він додав, що для забезпечення сталості роботи енерговузла та успішного проходження ОЗП потрібно відновити пошкоджене внаслідок обстрілів обладнання.

"Тому підготовка до осінньо-зимового періоду триває із залученням усіх ресурсів, на спільне завдання разом з ТЕЦ працюють Харківська обладміністрація, Кабмін і Офіс Президента України. Так, ми маємо намір долучитися до державної програми пільгового кредитування «5-7-9%», що нині стала доступною і для енергосектора. Наразі триває переговорний процес із банківськими установами", - зазначив Мінкович.

Також очільник Харківської ТЕЦ-5 розраховує і на міжнародну допомогу. Мінкович додав, що у Харківської ТЕЦ-5 підписана рамкова угода щодо інтеграції ТЕЦ до міжнародного хабу - Фонду підтримки енергетики України.

"Для оперативного поновлення потужностей Харківської теплоцентралі Фонд виділить нам необхідне обладнання, еквівалентне 8,5 млн євро", - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня під час засідання енергокомітету ВР перший заступник міністра енергетика Юрій Власенко повідомив, що Міністерство енергетики та Міністерство економіки працюють над удосконаленням програми пільгового кредитування для енергетики, щоб ТЕС та ТЕЦ якнайшвидше мали можливість отримати відповідні кредити.

25 липня в.о. гендиректора ПАТ "Центренерго" Віктор Спічка повідомив, що компанія опрацьовує можливості участі у цій держпрограмі з метою отримання коштів для підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

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