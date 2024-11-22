Харківська область посилюватиме ефективність мобілізації: що відомо

Харківська область продовжує активно працювати над зміцненням обороноздатності та забезпеченням безпеки своїх мешканців. Під час чергового засідання Ради оборони області були окреслені пріоритети регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Таким чином, головиними пріоритетами регіону є посилення оборонних заходів і підтримка цивільного населення.
Керівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та Національної поліції Харківської області представили доповіді щодо поточної ситуації у регіоні.
"Працюємо над підвищенням ефективності мобілізаційних заходів", - повідомив Синєгубов.
Окрім цього, під час чергового засідання Ради оборони області також були розглянуті питання алгоритму логістики для забезпечення скрапленим газом мешканців громад у межах експериментального проєкту Харківськової ОВА, уряду, міжнародних партнерів та місцевого бізнесу. Зазначається, що планується забезпечити таким газом у балонах 22 930 домогосподарств області.
Загальна мобілізація в Україні триває у межах воєнного стану, який було продовжено до 7 лютого 2025 року.
Мобілізаційні заходи в Україні продовжують змінювати, заради підвищення її ефективності. Наприклад, лише за останні тижні з'явилася низка важливих нововведень.
Тепер деякі категорії військовозобов'язаних громадян можуть оформити відстрочку онлайн. Також зараз очікується запровадження окремого реєстру для військових. Що ще важливіше - влада обіцяє "кінець бусіфікації". Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
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