ua ru
Пн, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області трактор підірвався на міні, є постраждалі

Новость на русском →
Понеділок 05 червня 2023 20:35
У Харківській області трактор підірвався на міні, є постраждалі Фото: У Харківській області трактор підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Куп'янському районі Харківської області трактор підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Унаслідок події постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області в Telegram.

Інцидент стався сьогодні недалеко від села Потіхонове Куп'янського району.

Унаслідок вибуху поранення дістали 58-річний чоловік і 51-річна жінка. Їх доправили до лікарні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Виявили підозрілий предмет?

Правоохоронці закликають громадян у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про небезпечну знахідку. Зокрема, зателефонувавши за номерами "101", "102" або "112".

Розмінування України

Частина території України стала забрудненою вибухонебезпечними предметами внаслідок бойових дій та окупації. Провідні експерти стверджують, що Україна вважається однією з найбільш замінованих країн у світі.

Зокрема, Україна розпочала нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та полях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові просунулися до 1600 метрів під Бахмутом, - Маляр
Українські військові просунулися до 1600 метрів під Бахмутом, - Маляр
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет