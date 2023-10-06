"Харківобленерго" поскаржилось в РНБО на профільний комітет Ради

В компанії також нагадали, що через ймовірні оборудки на закупівлях на сотні мільйонів гривень, члени наглядової ради наприкінці серпня звернулись до профільного комітету ВР. Реакцією стало звернення комітету до РНБО.

"Якщо "Харківобленерго" вирішили на нас поскаржитись в РНБО, тоді ж мені і самому стало цікаво - що ж там таке відбувається, якщо вони так не хочуть, щоб хтось щось чув", - зазначив голова комітету Андрій Герус.

5 жовтня на комітеті заслухали обидві сторони - в.о. голови підприємства Костянтина Логвиненка та членів наглядової ради. Керівник "Харківобленерго" наполягає, що акціонери просто "не знають специфіку процедур закупівель", а скаржаться до всіх правоохоронних та контролюючих органів через корпоративний конфлікт та бажання нашкодити.

"Акціонером компанії стають, щоб заробити і капіталізувати цю компанію. Скажіть, невже акціонер ідіот, якщо діє навпаки в мінус компанії? Це питання риторичне", - наголосив перший заступник голови комітету Олексій Кучеренко.

Варто зазначити, що за результатами аналізу тендерних документів вже дві справи зареєстровано у НАБУ. Також на "Харківобленерго" очікує державний аудит та ймовірне залучення закордонних представників до наглядової ради.

Нагадаємо, частка держави у "Харківобленерго" становить 69%. Трохи менш як 30% з грудня 2020 року належить промислово-інвестиційній групі "Смарт-Холдинг".