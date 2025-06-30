Харків вперше атакував дрон "Черніка": що відомо про новий безпілотник РФ

Як пише видання, дрони цієї серії виготовляються у двох варіантах, легка "Черника-1" та важча "Черника-2".

За даними відкритих джерел, Росія мала ці дрони у своєму арсеналі вже тривалий час. У березні 2024 року йшлося про виробництво понад 7,5 тисяч одиниць "Черника-1", а в квітні - про понад 4 тисячі дронів моделі "Черника-2".

"Черніка-1"

Дрон-камікадзе "Черника-1" - це безпілотний літальний апарат типу «літаюче крило», виготовлений із пінопласту. Максимальна дальність його дії становить до 80 км, крейсерська швидкість - близько 75 км/год, а максимальна висота польоту - до 1,5 км.

Запуск може здійснюватися з катапульти або навіть з рук. Бойова частина вагою 0,7 кг, ймовірно, уламково-фугасного типу. Цей дрон переважно застосовується проти автотранспортних засобів та живої сили противника.

"Черніка-2"

А ось "Черніка-2" - це більша версія безпілотника, яка є небезпечнішою у порівнянні з першою моделлю. Він має більшу бойову частину вагою до 3,5 кг, призначену для ураження бліндажів та важкої техніки. Також дрон оснащений збільшеним радіусом дії - до 100 км.

Важливо, що за даними деяких російських джерел, "Черника-2" оснащена функцією донаведення на ціль, що робить її менш вразливою до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Крім того, цей безпілотник має автопілот, який дозволяє летіти до визначеного району цілі без постійного керування оператором - втручання потрібно лише на завершальному етапі польоту

Це у поєднанні з їхньою, ймовірно, низькою вартістю, робить їх масовими та дуже небезпечним.

Як зазначають у Defense Express, за концепцією "Черніку" можна порівняти з іншим російським дроном "Молнія", який також у своїй конструкції використовує прості матеріали.

Попри широке застосування цих дронів на фронті вже понад рік, а також їхню велику дальність ураження, перший удар по Харкову зафіксували лише зараз. Це особливо дивно, враховуючи, що перші райони міста розташовані всього за 25 км від кордону.

Одним із ефективних способів боротьби з цими безпілотниками є українські зенітні FPV-дрони, які вже збили три одиниці "Черника-2". Хоча ці дрони оснащені функціями донаведення та автопілотом, без стабільного зв’язку вони не можуть виконувати завдання. Тож радіоелектронна боротьба (РЕБ) залишається дієвим засобом протидії.