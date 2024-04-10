"Більшість людей не втечуть". Зеленський дав інтерв'ю про ризики для фронту та очікування України

Масштабний наступ Росії на Харків

Зеленський дає зрозуміти, що не виключає масштабного наступу Росії на Харків, як було на початку вторгнення у 2022 році.

"Путін, звичайно, хотів захопити Харків, тому що для нього це великий символ. Харків - одна зі столиць України, тому має велике символічне значення. Але Україна готова перешкодити планам Росії щодо завоювання. Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", – зазначив він.

Водночас, він визнає, що російські атаки на енергетику успішні. За його словами, вони дуже впливають на хід війну.

"Путін знищить усе". Якщо не буде допомоги США

Зеленський скаржиться на нестачу систем протиповітряної оборони. На його думку, це ще більше дратує Володимира Путіна.

"Путін розуміє лише силу. Він почуває себе твариною: якщо ти не зможеш захистити себе, він зруйнує ще більше. Тому що його бажання - захопити всю Україну", - сказав він.

Якщо США не нададуть новий пакет озброєнь, "Путін знищить усе".

"Він уб'є багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде виглядати? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми кажемо про сотні тисяч", - пояснив президент.

Чи зможе Україна захиститись

Зеленський просить допомогти зброєю, але цього разу наголошує не на танках чи ракетах, а на ППО. Щоб захиститися від російських дронів та ракет. Він також наголосив на успішних атаках українських безпілотників.

"У нас хороше виробництво дронів. Але дрони не замінюють ППО, ракети великої дальності та артилерію", - сказав він, маючи на увазі, що Україна не може ані захищатися, ані атакувати лише за допомогою дронів.

Чому Німеччина відмовляється постачати Taurus

"У наших партнерів є певна зброя, яка нам сьогодні необхідна, щоб вижити. Я просто не розумію, чому ми не отримуємо цієї зброї", - сказав він, коментуючи потребу в німецьких ракетах Taurus, американських ATACMS та винищувачах F-16.

За його словами, він обговорює тему Taurus із канцлером Олафом Шольцем.

"Думаю, питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині", - додав Зеленський. Відповідно, Шольц не може залишити свою країну без Taurus.

За його словами, відмова постачати ракети пов'язана з ядерними загрозами Путіна.

"Шольц сказав: "Так воно і є". Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", - додав він.

Заморожування війни стане "перервою" для Путіна

Зеленський задоволений відносинами із Шольцем, але застерігає від німецьких голосів, які хочуть "заморозити війну". За його словами, Шольц не буде канцлером миру, якщо почне просувати заморожування конфлікту.

Путін використає це лише для підготовки до нового нападу.

"Звичайно, деякі будуть щасливі. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". Але тільки доти, доки Росія просто не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила спочатку", - сказав президент.

Він також застерігає від віри у заморожування конфлікту.

"Це схоже на перерву, коли ви дивитеся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. І це перерва для Путіна", - додав він.

Як перемогти Росію та чи є план контрнаступу

Український лідер вірить у перемогу над Росією. Домогтися цього можна лише сучасною зброєю, але у Конгресі США вже кілька місяців заблоковано пакет на десятки мільярдів доларів.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Йдеться про якість зброї", - зазначив він.

Зеленський також заявив, що Україна має план контрнаступу. Але для цього теж потрібна зброя.

Трамп хоче приїхати до України

Ймовірно, тому команда Зеленського вже зв'язувалась з Дональдом Трампом, кандидатом у президенти США від Республіканської партії, який блокує пакет та розпалює антиукраїнські настрої.

"Сам я йому не дзвонив. Ми запросили його до України як публічно, так і непублічно. Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він побачив ситуацію на власні очі і зробив певні висновки. Я безперечно готовий з ним зустрітися", - наголосив український президент.

За його словами, Трамп відповів, що хоче приїхати, "але не знає, коли зможе це зробити".

"Мирний план" Трампа дуже примітивний

Публікації в західних медіа про ймовірний "мирний план" Трампа викликають у Зеленського скептицизм. Тому що згідно з ним Україна нібито має поступитися частиною сходу та Кримом.

"Якщо справа в тому, що ми просто віддамо свої території, то ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо Трамп дійсно має підхід до швидкого припинення війни, то я був би дуже радий вислухати цю ідею. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам треба не фантастична ідея, а реальна. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - зазначив він.

Переговорів із Путіним не буде. Перемога не має альтернативи

Зеленський не має наміру вступати в переговори з Путіним і не готовий поступатися територіями. У тому числі тому, що російському диктатору не можна довіряти.

"Ми тут маємо справу з Путіним. Все, що він говорив досі, - після цього він робив по-іншому. Ми не можемо йому довіряти. Ми можемо домовитися про все, але питання в тому, чи він цього дотримуватиметься", - сказав він.

Президент упевнений у майбутній перемозі, оскільки для України немає іншої альтернативи.

"Але я не можу обіцяти цього і називати дату", - додав він.