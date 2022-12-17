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Харків повністю підключений до водопостачання, - міськрада

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Харків, Субота 17 грудня 2022 11:35
Харків повністю підключений до водопостачання, - міськрада Фото: Харків повністю підключений до водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 грудня комунальники завершили роботи з відновлення водопостачання у всіх районах Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської міськради.

За даними "Харківводоканалу", всі насосні станції підприємства після поновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі.

Водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води, заявив директор підприємства Владлен Волков.

Він також закликав мешканців Харкова запастися водою на випадок екстрених ситуацій із постачанням.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки російських військ 16 грудня Харків та область були повністю знеструмлені.

Вже вранці 17 грудня у регіоні повністю відновили енергопостачання.

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