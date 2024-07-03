Харків під ударом, - мер міста

У ніч на 3 липня окупанти вкотре завдали удар по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"Місто під ударом. Будьте обережні", - написав він о 02:05.

За інформацією місцевих каналів, вибух був у передмісті. Проте чи дійсно це так, наразі офіційної інформації немає.

Раніше, ближче першої години ночі у Повітряних силах ЗСУ повідомили про відбій ракетної небезпеки всюди, де була огошена повітряна тривога. Але це не стосувалося Харківської області.