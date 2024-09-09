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Харків частково залишився без світла через нічну атаку РФ

Понеділок 09 вересня 2024 09:34
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Харків частково залишився без світла через нічну атаку РФ Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові через нічний ворожий удар було частково знеструмлено Північну Салтівку та район селища Жуковського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Харківобленерго".

Фахівці "Харківобленерго" оперативно працюють над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, світло з'явиться у знеструмлених районах протягом декількох годин.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Харків

Росія майже щодня здійснює обстріли Харкова, використовуючи керовані авіабомби, ударні дрони та ракети. В умовах нестачі засобів ППО та відсутності дозволу західних партнерів на використання їхньої зброї для ударів по російській території, Україна фактично не має можливості ефективно протидіяти цим атакам.

У ніч на 9 вересня російські сили завдали ударів по Харкову, використавши кілька керованих авіабомб. В результаті обстрілу Київського району пошкоджено приватні житлові будинки, виникла пожежа в гаражі та на прилеглій території.

Крім того, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстріли також зачепили Малоданилівську громаду. Пошкоджено чотири приватні будинки, постраждалих не зафіксовано.

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