ua en ru
Пн, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харьков частично остался без света из-за ночной атаки РФ

Понедельник 09 сентября 2024 09:34
UA EN RU
Харьков частично остался без света из-за ночной атаки РФ Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове из-за ночного вражеского удара были частично обесточены Северная Салтовка и район поселка Жуковского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Харьковоблэнерго".

Специалисты "Харьковоблэнерго" оперативно работают над восстановлением электроснабжения. По предварительной информации, свет появится в обесточенных районах в течение нескольких часов.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Харьков

Россия почти ежедневно осуществляет обстрелы Харькова, используя управляемые авиабомбы, ударные дроны и ракеты. В условиях недостатка средств ПВО и отсутствия разрешения западных партнеров на использование их оружия для ударов по российской территории, Украина фактически не имеет возможности эффективно противодействовать этим атакам.

В ночь на 9 сентября российские силы нанесли удары по Харькову, использовав несколько управляемых авиабомб. В результате обстрелов Киевского района повреждены частные жилые дома, возник пожар в гараже и на прилегающей территории.

Кроме того, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что обстрелы также затронули Малоданиловскую общину. Повреждены четыре частных дома, пострадавшие не зафиксированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Светофор Война России против Украины
NEWS
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление