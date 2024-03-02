Харчування армії під загрозою через нові умови "Держоператора тилу", - правозахисник

Раніше, нагадує він, "в учасників вимагали наявність 25 складів в одній області та касові апарати". Ритейлери при цьому не несли відповідальності, а держава натомість кредитувала постачальників на мільярди.

Після рішення суду все це скасовано. І нові умови є діаметрально протилежними попереднім, але ще гіршими для постачальників їжі.

"Якщо для ритейлерів була передоплата та відсутність штрафів, то зараз відстрочка та штраф понад 50% вартості товару за день прострочки. Тобто їхала машина, зламалася. На тобі штраф у 50% відсотків. Крім цього штрафу - купа інших. Наприклад, за відсутність реєстрації постачальником податкової накладної - штраф, розмір якого дорівнює розміру втраченого замовником податкового кредиту (…). Якщо перевірка ДОТ не змогла потрапити на склад - штраф 1% від суми контракту. З огляду обсягів контрактів це близько мільйона гривень і більше", - пише він.

На думку правозахисника, закупівлю послуг харчування для військових треба зараз повернути Міноборони. Міністр оборони відповідає за забезпечення ЗСУ.

Аронець також нагадує, що результати аукціонів, проведених головою ДОТ Арсеном Жумаділовим, були скасовані 22 лютого, але історія повторюється.

"Очевидно, що нові торги також будуть оскаржені в судах, і харчування армії опиниться під загрозою", - пише правозахисник.