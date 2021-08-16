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Из-за хаоса в аэропорту Кабула погибли семь человек, - AP

Автор: РБК-Украина

Из-за хаоса в аэропорту Кабула при эвакуации из Афганистана в общей сложности сегодня погибли семь человек. В том числе и те, кто разбился, пытаясь зацепиться за улетающий самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что информацию о гибели семерых человек подтвердили высокопоставленные военные США. Они говорили об этом на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать текущие операции.

Отметим, сегодня утром тысячи людей штурмовали аэропорт в Кабуле и самолеты. Эвакуацию прикрывают американские военные, которые пытаются обеспечивать порядок.

Напомним, ранее сообщалось о гибели пятерых человек в результате "предупредительного огня" со стороны американских военных.

Афганские СМИ также пишут, что еще три человека погибли в результате падения с самолетов на крыши домов.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанКабул